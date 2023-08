Jennifer Lopez pazza dell’Italia e della cucina | il video mentre gusta spaghetti e ravioli

(Di sabato 12 agosto 2023) In vacanza a Capri,si sta godendo tutto quello che offre l'Italia e la suae non mancano le esibizioni L'articolo proviene da Novella 2000.

Con queste parole, la celebre Taverna Anema e Core ha descritto sui social il ritorno dia Capri. Ieri sera la diva latino americana è stata la protagonista indiscussa del locale dell'isola nel Golfo di Napoli. Tamburello alla mano, mini dress in paillettes argentato e ...Leggi Ancheballa sui tavoli e mostra le sue curve sexy in bikini alla sua festa di compleanno Fotogallery -balla sul tavolo e sfoggia una forma perfetta per il suo compleanno 11/08/..."And so She's Back". Con queste parole, la celebre Taverna Anema e Core ha descritto sui social il ritorno dia Capri. Nella serata di ieri - venerdì 11 agosto - la diva latino americana è stata infatti la protagonista indiscussa del locale dell'isola nel Golfo di Napoli. Tamburello alla mano, ...

Jennifer Lopez in Costiera Amalfitana tra selfie e "spaghetti e ravioli" in attesa di Ben Affleck La Gazzetta dello Sport

Ben Affleck è stato avvistato a Firenze insieme ai suoi figli e alla sua ex moglie, l'attrice Jennifer Garner, con la quale ha divorziato nel 2018 dopo tredici anni di… Leggi ...Ben Affleck è stato avvistato a Firenze insieme ai suoi figli e alla sua ex moglie, l'attrice Jennifer Garner, con la quale ha divorziato nel 2018 dopo tredici anni di… Leggi ...