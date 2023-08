Jennifer Lopez a Capri | uno show a sorpresa nella taverna Anema e Core

Non solo lavoro, anche shopping e tanto divertimento. Continua il soggiorno e pure il sogno caprese di. La star di Hollywood sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sull'isola napoletana e, tra servizi fotografici, relax e piatti tipi della tradizione, trova sempre il tempo per ...è tornata nel suo luogo del cuore, la Costiera amalfitana, per trascorrere un periodo di vacanza e lavoro. La star hollywoodiana - che soggiorna a Positano e che era stata avvistata ...... dove ha abbracciato i figli e salutato la ex moglie, per poi prendere strade separate, ma è stato paparazzato all'aeroporto senzacon cui è sposato dal 2022.

Jennifer Lopez a Capri (senza Ben Affleck), shopping in via Camerelle: le foto della vacanza ilmessaggero.it

Capri, 12 ago. (askanews) - L'isola azzurra ha la sua nuova regina, a Capri, in Piazzetta, arriva Jennifer Lopez. Insieme all'attrice e cantante amici e collaboratori, non c'è il marito Ben Affleck. J ...Jennifer Lopez, dopo aver terminato uno shooting fotografico ad Amalfi, ha fatto tappa a Capri, per un giro di shopping ...