Jannik Sinner affronta Paul in semifinale a Toronto In passato ha sempre faticato con l’americano

(Di sabato 12 agosto 2023) Sono serviti tre set aper piegare Gael Monfils all’alba italiana nei quarti di finale del torneo ATP Masters 10002023 di tennis: l’azzurro affronterà inlo statunitense Tommynel match che si disputerà non prima dell’1.30 della prossima notte italiana. L’azzurro è testa di serie numero 7 e nell’aggiornamento dello scorso lunedì era al numero 8 del ranking ATP, mentre il tennista nordamericano si attestava al numero 14 ed è la dodicesima testa di serie del torneo canadese. Si tratterà del terzo incrocio tra i due: 1-1 nei precedenti, giocati entrambi nel 2022. Sarà però la prima volta che la sfida tra i due si giocherà sul cemento:ha vinto sulla terra di Madrid ai 32mi con lo score di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, mentresi è ...

... ma è chiaro che speri di andare oltre'Sinne r supera Gael Monfils e ora ha forse davanti a ...che fa giocare parecchie palle E come valuti la tua prestazione al servizio di stasera: "...ROMA - Dopo due ore e 24 minuti di autentica lotta,ha avuto la la meglio sull'indomito Gael Monfils e ha ottenuto il pass per le semifinali del "National Bank Open", sesto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi ...Carlos Alcaraz , il numero uno del mondo, è caduto,è in semifinale. A Toronto, Canada, Masters 1000. Sempre più sorprese, nei più importanti tornei dell'Atp. Dunque, il tennista azzurro ha sconfitto Gael Monfils , il signor Svitolina, ...

Sinner batte Monfils e vola in semifinale a Toronto. Alcaraz out: sarà Paul a sfidare Jannik La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner ha battuto il francese Gael Monfils conquistando l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Toronto. L’altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo, si è imposto in tre set con il ...Dopo due ore e 24 minuti di autentica lotta, il tennista altoatesino, 21 anni, numero 8 del mondo e settima forza del tabellone, ha piegato il 36enne francese ...