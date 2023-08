Inzaghi e la seconda stella Inter | pressione ingiustificata!

(Di sabato 12 agosto 2023) L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza e dalla proprietà dell’in vista della prossima stagione è la conquista del ventesimo scudetto, che vorrebbe dire. Un obiettivo che, al netto del mercato fino a oggi, mette però soltantoingiustificata sul tecnico Simone. OBIETTIVO REALISTICO? – Senza girarci intorno, in questo calciomercato la rosa dell’– quantomeno sulla carta – si è indebolita. Fermo restando che mancano ancora (almeno) un attaccante e un sesto difensore, è innegabile che perdere nomi come Marcelo Brozovic, André Onana, Milan Skriniar e Romelu Lukaku (oltre a Edin Dzeko) sia un downgrade per la rosa di Simone. Che si ritroverà a lavorare con sostituti che dovranno cercare di dare il meglio per rimpiazzare ...

La telenovela numero due in salsa spagnola su Alvaro Morata , giocatore che piace ama non ... Mehdi Taremi del Porto inbattuta (ma i lusitani sono una bottega cara: lo valutano ...Morata, Balogun, Taremi, tutte punte difascia. La dirigenza nerazzurra deve arrabattarsi per prendere una attaccante degno di tale ...oscurare il massiccio downgrade della rosa ditanto ...Simonedovrà fare uno step importante nella sua crescita professionale, dimostrare che è in grado di cambiare lo spartito ed i suonatori adel palcoscenico, perchè la troppa ...

L’allenatore aveva chiesto che i 14 “titolari” di Istanbul restassero e, in corso d’opera, ha digerito - dopo quello di Lukaku - pure il no su Morata e quello di Scamacca ...Mkhitaryan potrebbe essere ancora nel mirino del calcio saudita: Inzaghi non vuol perdere l'armeno, ma la dirigenza non chiude ...