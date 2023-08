Inter | Zanetti | «Vi racconto di quando Mourinho mi chiamò da nuovo allenatore nerazzurro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023) Javier, ex giocatore dell’e oggi vicepresidente, ha parlato di Joséai microfoni de La Nacion Javier, ex giocatore dell’e oggi vicepresidente, ha parlato di Joséai microfoni de La Nacion. PAROLE – «Ero a Roma, in scalo per Buenos Aires, e il mio cellulare con il prefisso del Portogallo squillò. Ho risposto: “Ciao Javier, sono José. Ho appena firmato con l’e sono il tuo; sarai il mio capitano Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme e mi dispiace per il mio italiano”. Parlava un italiano perfetto e non aveva ancora diretto in Italia. È stato allora che ho capito quanto fosse ...