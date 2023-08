Inter | ufficiale la cessione in Germania | scelto il sostituto

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 12 agosto 2023) Ad una settimana dall’inizio della Serie A proseguono le trattative di calciomercato che sono pronte a stravolgere le rose delle squadre italiane Se in Inghilterra, Spagna e Francia i campionati iniziano questo weekend, in Italia bisognerò attendere ancora una settimana per vedere l’esordio della nuova Serie A. Il torneo si prospetta molto equilibrato senza che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.