Inter | tesoretto variabile per l’attacco | i possibili scenari ? Sky

(Di sabato 12 agosto 2023) Manca poco all’inizio del campionato e l’si trova senza un centravanti. La non riuscita dell’affare Lazar Samardzic può avere conseguenze sul. PIÙ? L’è sempre alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Il quadro è sempre più intricato e l’affare Samardzic può andare a cambiare le carte in tavola. Luca Marchetti di Sky Sport analizza la situazione difficile in casa. Secondo l’opinionista, i nerazzurri non si aspettavano di arrivare ad Agosto senza un centravanti. Adesso, l’obiettivo numero uno della dirigenza è Marko Arnautovic con Mehdi Taremi come alternativa. Entrambe le trattative sono complicate con il Bologna che fa muro e il Porto che chiede circa 30 milioni. Gli, però, possono cambiare se l’affare Samardzic ...

...ha deciso di non rinnovare il contratto col Paris per sbarcare da free agent in MLS con l'... In arrivo per i bianconeri unda 30 milioni. Infine il Napoli ingaggia Cajuste (Reims) per 10 ...L'ha ceduto due pezzi da novanta della squadra di Inzaghi: Brozovic (18) e Onana (52,5 ... C'era un budget di circa 40 milioni cui è stato aggiunto ildella cessione di Tonali al ...... con i bergamaschi che hanno superato la concorrenza di due big comee Roma per arrivare all'... Ilincassato dalla cessione al Manchester United del giovane attaccante danese, Rasmus ...

Gosens non sarà tesoretto Inter: salta il trasferimento in Germania Tuttosport

Dopo gli arrivi di Audero e Samardzic non si registrano invece passi avanti per l’attacco e la difesa, le due grosse lacune della rosa nerazzurra. Sono giorni convulsi questi in casa Inter per quel ch ...L'arrivo di Tomiyasu all'Inter dipenderebbe in gran parte dalla scelta dell'attaccante (più o meno dispendioso).