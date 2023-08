Inter-Samardzic | tutta la verità sul caso dell'estate

Il mercato dell'si sblocca sugli esterni dopo lo stallo per: Carlos Augusto è quasi nerazzurro, Gosens Sostituzione per l'sulla corsia sinistra della formazione di Inzaghi: entra Carlos Augusto ...L'è pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato. Nonostante qualche difficoltà improvvisa, l'affare che porteràin nerazzurro troverà una conclusione positiva. La novità però è ...Si è complicato nelle ultime ore il possibile trasferimento di Lazarall'. L'affare - che sembrava ormai fatto per il giocatore dell' Udinese - infatti ha subìto un inaspettato stop, dettato non dalla squadra friulana, bensì dallo staff dello stesso ...

In queste ore sembra essere arrivata la svolta con l'entourage del giocatore che sembra aprire ad un nuovo incontro per chiudere ...Nuovi dettagli e retroscena sulla telenovela Lazar Samardzic. Innanzitutto – secondo quanto ricostruito da FcInterNews –, il ragazzo continua ad auspicare il ...