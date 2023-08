Inter | Samardzic è tornato a Udine Trattativa congelata | slitta la deadline

135 L'batte un colpo. Se sul frontela trattativa ha subito un rallentamento, per quanto riguarda la fascia sinistra la situazione si è sbloccata. L'ha trovato l' accordo con l'Union ...Nuova svolta nell'affare: il centrocampista serbo è tornato ad Udine: la trattativa è al momento congelata Nuovo colpo di scena nella trattativa: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista sarebbe tornato ad Udine. La trattativa al momento è congelata, con il calciatore che si prenderà ancora alcuni ...Dopo lo stop di ieri sera ripartono le trattative per portareall': il centrocampista aspetta la fumata bianca Come riportato da Sky Sport, si procede verso la fumata bianca per l'arrivo di Lazarall', dopo il brusco e sorprendete ...

Samardzic, l'Inter dice no a un nuovo incontro col papà, ma si dialoga. Lunedì ultimatum La Gazzetta dello Sport

Ennesimo colpo di scena nella telenovela di mercato sul passaggio di Lazar Samardzic all'Inter. Il centrocampista serbo, che solo oggi aveva tranquillizzato un tifoso sul buon esito della trattativa ...Nuovi dettagli e retroscena sulla telenovela Lazar Samardzic. Innanzitutto – secondo quanto ricostruito da FcInterNews –, il ragazzo continua ad auspicare il ...