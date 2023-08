Inter | per Correa non ci sono offerte | è il 'tappo' del mercato nerazzurro

L'Miami ha vinto 4 - 0 contro Charlotte in Leagues Cup e, esattamente come le precedenti quattro ... Tutto facileil campione del mondo argentino con il compagno Campana bravo ad approfittare ...Sta finalmenterisolversi il caso legato a Lazar Samardzic, che qualche giorno fa ha effettuato le visite medichediventare un calciatore dell'ma non ha ancora potuto firmare il suo ...La dirigenza nerazzurra deve arrabattarsiprendere una attaccante degno di tale qualifica Mg Bologna 27/04/2022 - campionato di calcio serie A / Bologna -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport ...

Inter, ritorno dell'Union Berlino per Gosens: si stratta. Così si riapre Carlos Augusto Calciomercato.com

A quello che sembra ormai diventato a tutti gli effetti un casting per trovare il nuovo attaccante dell’Inter, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un nuovo nome. L’edizione… Leggi ...Passano le ore e dopo lo stallo di venerdì pomeriggio la situazione sembra (la cautela è quanto mai necessaria) delinearsi verso un esito positivo. All'uscita dell'albergo milanese dove si trova da or ...