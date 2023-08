Inter o Juventus? Il futuro di Carlos Augusto prende una via quasi definitiva

(Di sabato 12 agosto 2023)è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo in Serie A e la strada per ildel calciatore brasiliano sembra ormai tracciata. E’ testa a testa tra, ma nelle ultime ore si è registrato lo scatto forse decisivo. L’esterno di sinistra è reduce dal rendimento di altissimo livello con la maglia del Monza ed è in scadenza di contratto nel 2024. Il brasiliano si è dimostrato un calciatore molto prezioso dal punto di vista tecnico per la capacità di giocare in diversi ruoli sulla fascia sinistra, soprattutto da quinto a centrocampo ma anche da esterno di difesa in un reparto a tre. E’ dotato di un’ottima velocità e di un piede delicato. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Corinthians. Foto di Roberto Bregani / AnsaIldi ...

... oppure: 'Il problema è che se ne parla poco…una società come l'non può avere una ... i grandi giornali sportivi Solo se si tratta di problemi legati allane parlano, per il resto ...Forse dimenticando che le ultime apparizioni sono state poche generose per la cartolina del buon ricordo: nel match con l'in coppa Italia, in quello con il Siviglia. Per non palare dello ...Punti chiave 10:01 Bayern, ufficiale l'arrivo di Kane 09:16, caos Samardzic 09:14 Al Hilal, pressing su Neymar 09:13 Lazio -, trattativa ai dettagli per Pellegrini e Rovella

Inter, Zanetti e il litigio nella sfida con la Juve: “Mi ha infastidito molto…" Tuttosport

In una recente intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, Luca Cordero di Montezemolo ha condiviso le sue opinioni riguardo le trattative di mercato portate avanti dalla Juventus parlando ...Harry Kane è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, questa mattina è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Dal comunicato diramato dai.