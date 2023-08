Inter | Galliani in sede per chiudere l'affare Carlos Augusto VIDEO

(Di sabato 12 agosto 2023) L'batte un colpo. Se sul fronte Samardzic la trattativa ha subito un rallentamento, per quanto riguarda la fascia sinistra la situazione...

Un coup de théâtre firmato Furlani - Moncada degno di quelli che realizzava Adriano... Lukaku e Mehdi Taremi del Porto (obiettivo anche dell'in queste ore) sono i nomi più caldi. ...... poi le parole di Adrianoe Paolo Scaroni hanno fatto da cornice all'omaggio per Il ... L'ex centrocampista dell'entra in ritardo sull'attaccante rossonero, che reagisce spingendo l'......poi lo scambio di maglie tra l'ad biancorosso Adrianoe il presidente rossonero Paolo Scaroni. Tra pochi giorni l'esordio in campionato: sabato 19 il Monza giocherà a San Siro contro l'...

Carlos Augusto all'Inter, trattativa in dirittura d'arrivo: Adriano Galliani è arrivato nella sede... Fcinternews.it

Proprio in questi minuti Adriano Galliani ha raggiunto la sede dell'Inter in Viale della Liberazione. L'ad del Monza sistemerà i dettagli ...