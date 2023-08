Inter | fatta per Gosens all’Union Berlino | le cifre

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023) Robin, esterno di proprietà dell’, andrà. Per i sostituirlo i nerazzurri puntano Carlos Augusto del Monza Robin, esterno di proprietà dell’, andrà. Per i sostituirlo i nerazzurri puntano Carlos Augusto del Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Atalanta andrà in Germania per 15 milioni di euro, bonus compresi strappando anche il sì del giocatore.