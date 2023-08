Inter | che colpaccio! Spedisce Gosens in Bundesliga | ecco per chi chiude | gode Inzaghi

(Di sabato 12 agosto 2023) L'è pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato. Nonostante qualche difficoltà improvvisa, l'affare che porterà Samardzic in nerazzurro troverà una conclusione positiva. La novità però è sulla fascia sinistra, dove Simonepresto potrebbe avere a disposizione un rinforzo non indifferente: si tratta di Carlos Augusto, reduce da una splendida stagione d'esordio in Serie A. L'esterno brasiliano è stato uno dei punti di riferimento del Monza, che al primo anno nel massimo campionato è riuscito a ottenere un'ottima posizione di metà classifica. Carlos Augusto sembra proprio fare al caso dell': grazie anche alle sue spiccate doti offensive, nel 352 nerazzurro dovrebbe trovarsi perfettamente a suo agio. Il brasiliano è l'obiettivo principale per sostituire Robin, che è diretto ...

Si è complicato nelle ultime ore il possibile trasferimento di Lazar Samardzic all'. L'affare -sembrava ormai fatto per il giocatore dell' Udinese - infatti ha subìto un inaspettato stop, dettato non dalla squadra friulana, bensì dallo staff dello stesso giocatore. Ieri ...non si ferma ai movimenti sugli esterni. I nerazzurri infatti sono sempre a caccia di un nuovo attaccante da regalare a Inzaghi e continuano il pressing per arrivare a Marko Arnautovic: è ...... dall'altra Gianluca Scamacca,voleva tornare in Italia dopo la stagione al West Ham eha scelto l'Atalanta anziché l'o la Roma. Tutti temiappassionano. Temispingeranno questa ...

L'Inter cerca un attaccante: possibile che Sensi venga offerto come contropartita per Dia TUTTO mercato WEB

Nelle ultime ore si sta chiudendo la pista che porta l’Inter a cedere Robin Gosens e rimpiazzarlo sulla fascia sinistra con Carlos Augusto del Monza. Ma è uno scambio davvero necessario… Leggi ...Luis Vidigal ha fatto il nome di un suo connazionale per sostituire eventualmente Victor Osimhen nello scacchiere tattico di Rudi Garcia.