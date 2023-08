INTER | CEDUTO GOSENS ALL'UNION BERLINO | E' FATTA PER CARLOS AUGUSTO

(Di sabato 12 agosto 2023) L'piazza due colpi, uno in entrata e uno in uscita. Dopo il caso Lazr Samardzic, ancora aperto e in via di sviluppo, il club nerazzurro...

... una società come l'non può attendere i suoi capricci. Occorre dare un segnale, che dalle ... Ormai lo abbiamo capito: ogni anno, finché ci sarà necessità, un big dovrà essere. E qualcuno ...Il calciatore sanremese Michale Ventre passa dal Genoa di Enrico Preziosi all'di Moratti : ...scambio così alta ha condizionato la carriera del giocatore classe '96 che non poteva essere...L'attaccante italiano (classe 2003 exe Zurigo) è in trattativa con l'Everton dopo essere ... 12.03 - Dopo averil croato Gvardiol al Manchester City per 90 milioni di euro, il Lipsia ...

Inter, cambi sulle fasce: Gosens ceduto, arriva Carlos Augusto Fantacalcio ®

Il laterale brasiliano Carlos Augusto dovrebbe passare dal Monza all'Inter in prestito con obbligo di riscatto: le reazioni sul web.Ultim'ora Inter, un sabato di mercato caldissimo per i nerazzurri che cedono Gosens in Germania e sono ad un passo da Carlos Augusto.