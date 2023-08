Inondazioni in Myanmar | a Bago centinaia di abitanti si rifugiano nelle pagode

(Di sabato 12 agosto 2023) Ile' sommerso dall'acqua. Secondo le autorita', cinque persone sono morte e circa 48mila sono state evacuate in tutto il Paese a causa delle piogge monsoniche che si sono abbattute in ...

Ile' sommerso dall'acqua. Secondo le autorita', cinque persone sono morte e circa 48mila sono state evacuate in tutto il Paese a causa delle piogge monsoniche che si sono abbattute in Birmania. ...Centinaia di residenti a Bago, a nord - est di Yangon, sfollati a causa delleche stanno colpendo il, si rifugiano in un monastero.e smottamenti causati dalle piogge monsoniche hanno ucciso cinque persone e costretto l'evacuazione di circa altre ...Naypyidaw , 11.e frane provocate dalle piogge monsoniche stanno travolgendo il, con un primo bilancio di 5 persone decedute e altre 40.000 evacuate. Lo ha dichiarato all'Afp Lay Shwe Zin Oo, un ...

CONAKRY, 11 AGO - Tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise dalle inondazioni a Conakry a seguito di forti piogge, secondo quanto appreso dalla protezione civile guineana. Ieri e oggi a Conak ...