Innamoramento estivo | cedere o resistere? La risposta dell’esperto

(Di sabato 12 agosto 2023) Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra… è fatta. La cotta estiva ha colpito come il solleone in spiaggia.? Laè nella chimica dell’amore. Come funziona il classico? E in che modo differisce dall’amore, quello vero? Questa è una domanda che nel periodo più “caldo” dell’anno dovremmo farci prima di intraprendere o meno una relazione (o di mandarne all’aria qualcuna). L’e? uno stato illusorio e alterato di coscienza che, come una lunga influenza, e? destinato a passare. E? una scintilla, un impulso erotico che ci spinge all’unione, oltre la ragione e potenzialmente oltre ogni confine stabilito. Quando ci innamoriamo il nostro cervello ha delle reazioni chimiche simili a quelle dello stato di ...