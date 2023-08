“Influencer come i media? Provvedimento dell’Agcom dirompente | ecco perché” | l’analisi del docente di diritto dell’informazione

(Di sabato 12 agosto 2023) La trasparenza e la riconoscibilità dei messaggi pubblicitari, la tutela dei minori, il divieto di messaggi discriminatori e di hate speech: sono alcune delle regole del Testo unico dei servizi diaudiovisivi alle quali dovranno attenersi anche gli. È l’obiettivo della consultazione pubblica approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: il presupposto è che, vlogger, streamer, creator, producono e diffondono contenuti – su cui hanno responsabilità editoriale – tramite web e social e quindi sono assimilabili alle emittenti tv. L’impatto sempre più ampio che glihanno su utenti e consumatori ha spinto diversi Paesi europei ad avviare iniziative regolamentari: di qui la mossa, anche per favorire “una maggiore ...

... confermandosi anche per quest'announo degli appuntamenti televisivi con lo showbiz ... figura la modella editalo - americana Soleil Sorge che con il maestro Enrico Vanzina, gestisce ...... la figlia d'arte (del grande Xavier) sa semprelasciare a bocca aperta i suoi milioni di fans social (sfiora ormai quota 3 milioni, numeri dasempre più top). Il selfie in reggiseno ...Il suo nome è Mattia Caruso ma sui social è conosciutoMattCarus ed è il l'che si oppone al politicamente corretto (da lui ribattezzato il politicamente corrotto). Online e nella vita reale non si tira mai indietro se c'è da discutere o ...

L'influencer Stefania Secci in arte Sunshine ha sfilato, in tutto il suo splendore, sul red carpet della 76esima edizione del Locarno Film Festival."Non sono un politico o un giornalista, sono semplicemente la voce di chi non si sente rappresentato nel pensiero unico" ...