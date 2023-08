Incidenti stradali | gli interventi del 118

Leggi su lortica

(Di sabato 12 agosto 2023) Alle ore 23:42 della scorsa notte è stato investito un ciclista a Foiano della Chiana in via Sinalunga. Il ciclista di 23 anni è stato trasportato in codice 2 dall’ elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti Automedica della Valdichiana e Ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano, per i rilievi di legge Carabinieri di Cortona. Questa mattina alle ore 11:00 in Località San Zeno nel comune di Arezzo un’auto si è cappottata. Sono intervenuti l’ambuanza BLSD della Misericordia di Arezzo, l’automedica di Arezzo, la Polizia Municipale e Vigili del fuoco. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 85 anni, trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Arezzo. Alle ore 10:25 in loc. Pietraia di Cortona presso il crossodromo in un incidente di moto, è rimasto ferito un ventenne, che è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di ...