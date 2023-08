Incidente sull' A1 tra Anagni e Colleferro | sette auto coinvolte | Dodici chilometri di coda a Ceprano

(Di sabato 12 agosto 2023) Rimangono ancora code a tratti in direzione di Napoli ma è stato risolto l'avvenutostrada A1 Milano Napoli nel tratto compreso traverso Napoli...

Resta da comprendere - in questo senso le notizie sono in aggiornamento - eventuali ripercussioni fisiche provocate dall'ai protagonisti. Meteo - bomba: arriva l'anticiclone Nerone. Quando ...Nell'esodo di Ferragosto da bollino nero sulle strade unsi è verificato verso le 7'autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli. Coinvolte sette auto all'altezza del km 594. Sul luogo dell'evento ...Nonostante l'sia stato risolto, permangono code a tratti. Secondo quanto riferito da Anas, per la giornata di oggi, 12 agosto, è previsto il maggior volume di traffico dell'anno : intenso ...

Incidente sull’A1 tra Anagni e Colleferro, sette auto coinvolte e code chilometriche: i percorsi alternativi Virgilio Notizie

– Incidente intorno alle 11 sull’autostrada del Sole A1 tra il bivio Variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Un tamponamento fra tre auto nel tratto appenninico ha comportato una coda che… Le ...Il governatore del Veneto Luca Zaia ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche del tema ambientale e della crisi del clima ...