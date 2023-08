Incidente sull' A1 tra Anagni e Colleferro Dodici chilometri di coda a Ceprano | 3 ore di attesa per imbarchi in Sicilia

Nell'esodo di Ferragosto da bollino nero sulle strade unsi è verificato verso le 7'autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli. Coinvolte sette auto all'altezza del km 594. Sul luogo dell'evento ...Resta da comprendere - in questo senso le notizie sono in aggiornamento - eventuali ripercussioni fisiche provocate dall'ai protagonisti. Meteo - bomba: arriva l'anticiclone Nerone. Quando ...... ha raggiunto il ferito, gli ha prestato le prime cure e lo ha trasportato'elicottero per ...di giovedì c'è stato un altro l'intervento per recuperare un'escursionista vittima di unnella ...

Incidente sull’A1 tra Anagni e Colleferro, sette auto coinvolte e code chilometriche: i percorsi alternativi Virgilio Notizie

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Mondovì e gli ausiliari di Autofiori. Non ci sono state ripercussioni sul traffico veicolare.Il governatore del Veneto Luca Zaia ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche del tema ambientale e della crisi del clima ...