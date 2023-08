Incidente A1 | due feriti gravi e lunghe code

L'altroè avvenuto a ridosso del casello di San Vittore del Lazio. Qui si sono tamponateAudi determinando anche in questo caso code e rallentamenti subito smaltiti dal personale di ...... dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio dei termini, se nonsu diritti ... L' Agenzia delle entrate , nel contestare condotte fraudolente, conavvisi d'accertamento ha ......solopersone. Il comandante del peschereccio, Mario Langiu, soccorso da una barca a vela mentre la Alemax II affondava, ieri è stato sentito dalla Guardia costiera e ha ricostruito l': "...

Incidente tra due tram a Milano: dieci feriti MilanoToday.it

Paura per un motociclista di 31 anni rimasto ferito in un incidente con un’auto in piazza Piemonte a Milano. Soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso, non rischia di morire.Un botto che ha fatto voltare la testa ai tanti turisti e cittadini che questa mattina si trovavano in piazza Verdi, in pieno centro a Como. Poi l’immagine di un uomo a terra, ferito e insanguinato.