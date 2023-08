Incidente a Mugnano | le condizioni di Raffaele Bianco | “È ancora vivo”

(Di sabato 12 agosto 2023), il giovane di 28 anni rimasto vittima di unlo scorso 4 agosto, èricoverato in ospedale. Marano,: “Continuate a pregare” Il titolare della nota pizzeria “O Russ” a Calvizzano èin gravima la situazione resta stabile. Nelle ultime ore erano circolate voci e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scontro frontale auto-moto a Mugnano di Napoli, ferito gravemente ... Fanpage.it

Incidente mortale Lascari (Palermo): arrestato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza un 30enne.È un momento di grande dolore nelvCasertano per la tragica morte di Samuel Del Sorbo, un assicuratore di 33 anni residente a Capodrise. Samuel ha perso la ...