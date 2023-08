Incendio Hawaii | salgono a 80 i morti | governatore | “Ce ne saranno altri” VIDEO

È salito a 80 il bilancio dei morti degli incendi che stanno devastando Maui, nelle. L', alimentato da forti venti, non è ancora sotto controllo. "Ci saranno sicuramente altri morti", ha ammesso il governatore Josh Green . Il ministro degli Esteri Antonio Tajan i ha ...E' il disastro più grave nella storia di questo Stato che si è costituito solo nel 1959. Nel 1960 uno tsunami aveva provocato 61 vittime a Hilo. L', alimentato da forti venti, non è ancora sotto controlloPapa Francesco esprime il suo dolore per i numerosi morti e i migliaia di dispersi e sfollati a causa del terribilesull'isola di Maui, nelle, che ha praticamente raso al suolo la città storica di Lahaina, tra la 'perle' dell'Oceano, popolare meta turistica. In un telegramma a firma del cardinale ...

Hawaii in fiamme, 53 i morti sull'isola di Maui Adnkronos

