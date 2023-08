In tantissimi per l' ultimo saluto a Michela VIDEO  

Leggi su agi

(Di sabato 12 agosto 2023) Non AGI - Si svolgono in una Roma infuocata i funerali della scrittriceMurgia, scomparsa giovedì a 51 anni uccisa da un tumore. Sono in tanti che hanno deciso di sfidare questo caldo torrido per darle l', tra amici, follower, turisti curiosi, ma anche molti che l'hanno amata (o odiata) per le sue posizioni spesso dure e nette su temi sociali spesso delicati e divisivi. Il suo è, come ha detto anche l'amico Roberto Saviano, un 'funerale politico' visto che in prima fila a darle l'estremoc'e' la sua famiglia allargata, eterodossa, basata su legami d'affetto e d'amore piuttosto che di sangue, uno dei temi più importanti della sua letteratura e del suo attivismo. Da Lorenzo Terenzi, l'attore, regista, autore e musicista sposato il 15 luglio in 'articulo mortis' ai suoi 4 'figli dell'anima', i ...