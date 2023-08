Imprenditore tedesco arrestato in Alto Adige | “Ha ucciso un orso in Romania | va estradato” Lui | “Non sapevo neanche del procedimento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Era ricercato per un mandato d’arresto internazionale, ma dice di non aver mai saputo nulla, non solo della condanna, anche delavviato nei suoi confronti dalla magistratura della. Lo ha appreso quando è arrivato in un albergoatesino, dove la Polizia lo ha rintracciato e. Il reato? Aver abbattuto un(un animale che in quel paese gode di una ferrea protezione) durante una battuta di caccia che risale al 2017. Protagonista della vicenda è undi 65 anni che ora si trova ai domiciliari in un residence di San Genesio, in attesa che la corte d’Appello decida sul riccontro la validità dell’arresto. Senza sospettare l’esito che avrebbe avuto la sua vacanza, l’uomo è arrivato il 2 luglio ad ...