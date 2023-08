Immissioni in ruolo in FVG | numero posti disponibili sul sostegno dopo la Mini-Call veloce Grafici

(Di sabato 12 agosto 2023) Completate le operazioni di calcolo deirimasti liberi per le assunzioni sulla cosiddetta2023/24. Uffici scolastici pubblicano le province assegnate, vi riportiamo il dato deirimasti liberi per in FVG L'articolo .

inpersonale docente per l'anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici regionali hanno pubblicati gli esiti dell'assegnazione della provincia. Saranno adesso i singoli uffici ...... in merito al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) uscito alle 22,00 di sabato 5 agosto, che ha ridotto notevolmente il contingente dei posti per leinda prima fascia ...Completate le operazioni di calcolo dei posti rimasti liberi per le assunzioni sul sostegno dopo la cosiddetta Call - veloce 2023/24. Uffici scolastici pubblicano le province assegnate, vi riportiamo ...

Immissioni in ruolo docenti, nel Lazio apertura turno di scorrimento: ecco per quali classi di concorso Orizzonte Scuola

“In questo modo non si combatte ma si alimenta il precariato”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Panunzi, in merito al decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) ...Completate le operazioni di calcolo dei posti rimasti liberi per le assunzioni sul sostegno dopo la cosiddetta Call-veloce 2023/24. Uffici scolastici pubblicano le province assegnate, vi riportiamo il ...