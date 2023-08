Leggi su iltempo

(Di sabato 12 agosto 2023) Da giorni rimbalza la notizia del possibile combattimento in MMA tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. I due uomini più potenti del web potrebbero scontrarsi in un duello tra veri e propri gladiatori. Ma sull'ipotesi di una lotta al Colosseo, in veste di moderni gladiatori, è arrivata la smentita di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, che ha fatto sapere che i contatti ci sono ma la sfida non andrà in scena a Roma.