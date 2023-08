Ilary Blasi trema | Totti determinato a farlo | mossa estrema in tribunale

(Di sabato 12 agosto 2023) Recentemente si era parlato degli amanti die ora Francesco, secondo quanto riporta il sito Leggo l'ex Capitano della Roma avrebbe portato in aula alcuni messaggi compromettenti ...

Recentemente si era parlato degli amanti die ora Francesco Totti , secondo quanto riporta il sito Leggo l'ex Capitano della Roma avrebbe portato in aula alcuni messaggi compromettenti ...Finisce malissimo trae Francesco Totti. Le rivelazioni dell'ex calciatore lasciano senza ...Fissata per il 20 settembre l'udienza per il divorzio. Secondo alcune indiscrezioni l'ex calciatore starebbe preparando l'artiglieria ...

Durante le vacanze in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha provato la crioterapia, che sfrutta i benefici del freddo sul corpo ...Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere molto, sopratutto dopo le ultime novità. L'estate era in pieno svolgimento e sia Francesco che ...