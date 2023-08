Il rinnovo di Mario Rui ne blocca l’acquisto | il Napoli poteva prenderlo per 12 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 agosto 2023) IldiRui ha chiuso la porta a possibili nuovi acquisti delper quanto riguarda la corsia di sinistra. Dopo intense trattative, il portogheseRui ha deciso di prolungare il proprio contratto con il, mettendo definitivamente fine alle voci riguardanti ad un possibile trasferimento. Ildel terzino portoghese, di fatto, ha chiuso ad eventuali arrivi per la corsia di sinistra. Mentre ilsi appresta ad annunciare l’imminente prolungamento di contratto diRui, l’Inter si prepara ad ufficializzare un nuovo colpo proprio per il versante sinistro. La società lombarda sembra aver chiuso la trattativa per il terzino del Monza, Carlos Augusto. Profilo chefare al caso della squadra di ...