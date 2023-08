Il Questore di Avellino emette una pioggia di DASPO e DACUR

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito delle attività dirette a infrenare il fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, ildella Provincia di, ha disposto il provvedimento di(Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) per anni 2 nei confronti di un 21enne di Ariano Irpino autore della violenta aggressione ai danni di uno spettatore nel corso di un incontro di calcio disputatosi presso la stadio comunale Renzulli di Ariano Irpino. L’adozione del provvedimento scaturisce da una mirata attività di indagine esperita da parte del personale del citato Commissariato che ha portato alla compiuta identificazione e alla successiva denuncia all’A.G. di un tifoso quale autore di condotta illecita, ovvero dell’aggressione, per futili motivi, nei confronti di un altro tifoso il quale, dopo ...

Nell'ambito dei servizi straordinari "Alto Impatto", collegati al piano predisposto in vista del Ferragosto, in sede di Comitato per l'ordine e la ...Disposti dalla Questura, nei Comuni di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi, sono proseguiti negli ultimi giorni i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei rea ...