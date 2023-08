Il Psg di Luis Enrique pareggia in casa col Lorient | Le Parisien | «meglio di una sconfitta»

(Di sabato 12 agosto 2023) Comincia così così l’avventura dinel Psg: 0-0 incontro il, un esordio tutt’altro che epocale. Ma Lepromuove ugualmente il debutto dell’asturiano sulla panchina dei parigini. E alla fine il quotidiano addirittura scrive: almeno il Psg ha evitato unache sarebbe stata una macchia su un contesto globale già molto teso. Comunque il commento di Leè tutto sommato positivo. Non sappiamo dove sarà il Psg tra sei mesi. Non sappiamo se farà una grande stagione, non sappiamo nemmeno se riuscirà a mantenere la stessa energia che ci ha lasciato intravedere a volte nella sua prima uscita stagionale contro il. Ma ciò di cui siamo sicuri è che questo nuovo Psg, senza stelle ma con un allenatore con una ...

Al Parco dei Principi, senza Mbappé, Verratti e Neymar, ma con Donnarumma, Skriniar e Hakimi in campo dal 1', i Campioni di Francia diEnrique, non vanno oltre lo 0 - 0 con il Lorient in un ...... la squadra di misterEnrique non ha convinto il pubblico del Parco dei Principi. Tanto ... Sotto gli occhi di Mbappé, tranquillamente seduto in tribuna, consapevole che senza i suoi gol ilè un'...Nuova stagione conEnrique dopo Christophe Galtier che ha portato alla conquista del nono ... Reti: I convocati delNavas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Fabian, G. Ramos, Asensio, Danilo, Vitinha,...

I transalpini non vanno oltre il pari all'esordio in Ligue 1 contro il Lorient: assenti Mbappé, Neymar e Verratti, in attesa di Dembélé.Senza Kylian Mbappé - in rotta con la dirigenza e fuori rosa - e Neymar, vittima di una sindrome virale in settimana ma anche lui in cerca di una via di uscita, possibilmente che lo riporti a Barcello ...