“Il pass per il parcheggio sia garantito anche alle persone autistiche e con disabilità psichica Basta discriminazioni dai Comuni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Assegnare il contrassegno per ildelle autoconpsichiche con riconosciuta invalidità civile al 100% comma 3 art.3 e con l’accompagnamento (la forma più grave di riconoscimento da parte delle Asl). In Italia oggi non tutti ie le Asl di competenza garantiscono questo diritto, visto che manca nel nostro ordinamento una legge che lo specifichi. Per fare chiarezza una volta per tutte Alessandra Giuliani, madre di un ragazzo autistico di 20 anni, al quale è stato riconosciuto l’accompagnamento, ha lanciato il 4 luglio una petizione su Change.org che ha già visto superare le 43mila firme. “Ci sono Asl che assegnano...