Il Parma schianta il Bari in Coppa Italia | al San Nicola è dominio

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023) Oltre ad Empoli-Cittadella, è andata in scena anche oggi nel pomeriggiocontro. Vittoria netta dei crociati per 0-3 al Sannei trentaduesimi di? Match dal sapore di Serie B al Santra, valido per i trentaduesimi di finale di. In campo, due squadre che si contenderanno la promozione in Serie A nella nuova imminente stagione cadetta. Match però senza storia con una grande prestazione dei crociati. All’ottavo, emiliani già avanti con Benedyczak. Il raddoppio è questione di minuti: al 34? ci pensa Bonny a siglare lo 0-2.inerme, tant’è che nella ripresa, chiude tutto Man al 76?.avanti in ...