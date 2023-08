Il Napoli su Veiga | Benitez | “Ha la clausola e può andare via”

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRafa, ex tecnico dele oggi alla guida del Celta Vigo ha ammesso implicitamente il possibile passaggio di Gabriverso il club azzurro, come riporta la testata iberica Mundo Celeste. “E’ in una situazione – ha detto nella conferenza stampa prima dell’esordio in campionato del Celta domani contro l’Osasuna – come altri giocatori di altre squadre, per cui il mercato è aperto, ha unae si parla molto che puòvia e di quando puòvia. Lui è un giocatore che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma di base sono contento di averlo”.ha ...

Rafa Benitez, ex tecnico dele oggi alla guida del Celta Vigo ha ammesso implicitamente il possibile passaggio di Gabriverso il club azzurro, come riporta la testata iberica Mundo Celeste. "E' in una situazione - ha ...Il Corriere Della Sera, si sofferma sui due nomi più chiacchierati del centrocampo in ambito di calciomercato, Samardzic eIn Spagna però gli occhi sono puntati sul Celta Vigo e su Gabri. Il giovane centrocampista è un obiettivo concreto del, confermato anche da Benitez, allenatore del Celta. In questi ...

Gabri Veiga a un passo dal Napoli: cosa manca per il sì Corriere dello Sport

Gabri Veiga spinge per chiudere col Napoli e debuttare già nella prima di Serie A contro il Frosinone. Trattativa in via di definizione.Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli e oggi alla guida del Celta Vigo ha ammesso implicitamente il possibile passaggio di Gabri Veiga verso il club azzurro.