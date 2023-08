Il ministro Nordio al carcere di Torino dopo i due suicidi | «Dobbiamo dividere i detenuti pericolosi dagli altri Useremo le caserme»

(Di sabato 12 agosto 2023) «Ognio inè un fardello che ci angoscia ogni volta», con queste parole ildella Giustizia Carlosi è espressola visita di oggi, 12 agosto, aldisi è trattenuto a colloquio con la direzione della struttura penitenziaria per acquisire la documentazione relativa alle due detenute morte ieri. Una delle due donne si è lasciata morire di fame e di sete, mentre l’altra, a meno di 24 ore di distanza è stata trovata impiccata. «Stamane abbiamo ascoltato tutte le proposte», ha aggiunto ilper poi proporre una soluzione che dovrebbe ridurre il sovraffollamento delle carceri, considerato tra le ragioni potenzialmente determinanti nei due. «Cercheremo ...

