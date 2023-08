Il Liverpool potrebbe ANCORA battere il Chelsea contro Moises Caicedo mentre la saga prende una nuova svolta

(Di sabato 12 agosto 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le speranze deldi firmaresonovive, nonostante l’insistenza del centrocampista del Brighton per passare invece al. Venerdì mattina i Reds hanno accettato un’offerta da record britannico di 111 milioni di sterline per la nazionale dell’Ecuador, solo cheha snobbato un trasferimento ad Anfield. E, anche se il ventunenne ha gli occhi puntati su un passaggio allo Stamford Bridge, non sarà necessariamente così semplice…ha partecipato a tutte le partite della Premier League del Brighton, tranne una, la scorsa stagione (Credito immagine: Getty Images)Ildevepresentare un’offerta pere, secondo ...

Gli ultimi quattro testa a testa in campionato sono terminati in parità ed anche questonon fare eccezione. Le probabili formazioni di Chelsea -CHELSEA (4 - 2 - 3 - 1): Sanchez; ......la possibilità di vedere partite dell'Al - Ettifaq allenato da Steven Gerrard e con l'ex... E la trasmissione del cacio saudita in chiarocontribuire ad aumentare l'appeal del calcio ...Magari qualcunopensare al da noi leggermente più famoso Felipe Caicedo, ex Lazio con un ... il Moises appunto, è al centro di un intricato caso di calciomercato britannico trae ...

Clamoroso, potrebbe saltare la trattativa tra Liverpool e Brighton: Caicedo vuole solo il Chelsea Ok Calciomercato

I bookmaker si aspettano un match ricco di gol dopo che gli ultimi precedenti non he hanno regalato... neppure uno ...Nessun gol negli ultimi quattro precedenti tra Blues e Reds ma i bookmaker si aspettano un'inversione di tendenza ...