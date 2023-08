“Il governo è venuto a mani vuote per buttare la palla in tribuna” | parla Barzotti M5s

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 12 agosto 2023) Mercoledì la premier Giorgia Meloni aveva ribadito il suo no al salario minimo. Valentina, capogruppo M5S in commissione Lavoro della Camera, ha avuto senso andare ieri a Palazzo Chigi? “Sì. Non ci siamo mai sottratti al confronto e non lo abbiamo fatto nemmeno stavolta. Ma, come temevamo, ilsi è presentato a. Dopo mesi di discussione in commissione Lavoro alla Camera, l’unica ‘idea’ della premier Meloni è stata quella di coinvolgere il Cnel di Brunetta. Cnel che peraltro abbiamo già audito nella stessa commissione. A noi sembra voler gettare lain. La nostra proposta rimane sul tavolo, oggi più che mai”. Meloni continua a sostenere che il salario minimo potrebbe essere controproducente rischiando di livellare i salari verso il basso. Come ...