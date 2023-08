Il Cagliari vince al 123’! Il sostituto di Oristanio piega il Palermo

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023) Si chiude ai supplementari, l’ultima partita di oggi per i trentaduesimi di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari è 2-1 per i rossoblù, con due gol oltre il 120’. In campo per 85’ il prestito Inter. SUCCESSO AI RIGORI – La prima partita di questi trentaduesimi di Coppa Italia che va ai supplementari se la aggiudica ilall’ultimo secondo. Finisce 2-1 con gol decisivo al 123’, dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari. Gaetano, prestito dall’Inter all’esordio ufficiale in rossoblù, ha la prima occasione dei suoi al 16’ con un destro alto su assist di Leonardo Pavoletti. Poco dopo colpo di testa di Paulo Azzi respinto col braccio da Ales Mateju: è rigore, anche se dato dal VAR. Calcia Pavoletti al 23’, Mirko Pigliacelli intuisce e respinge con la ribattuta ...