Il Buon Enrico o spinacio selvatico | proprietà e usi in cucina

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilè una pianta commestibile che cresce su tutto il nostro territorio nazionale tra i 500 e i 2100 metri di altezza. Predilige pascoli montani, terreni incolti ma concimati e fiorisce tra luglio e ottobre con spighe collocate sull’apice di colore verde acceso o rosso. Si presenta con un fusto alto tra i 20 e i 60 centimetri, striato di rosso. Presenta foglie palmate carnose, triangolari e a margine liscio e ondulato, più larghe e scure verso il basso e più piccole e chiare verso la cima. La sua denominazione scientifica è Chenopodium, o piede di oca, ed è riconducibile proprio alla forma particolare delle sue foglie. Per il suo aspetto e le sueè facilmente confondibile con il farinello (cliccate qui per maggiori informazioni), ma è un’erba differente. Non ...