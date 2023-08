Il bilancio di Andreoletti | “Soddisfatto del ritiro | qui solo con la testa giusta”

Leggi su anteprima24

Al termine dell'amichevole con il Monterosi che ha chiuso ildi Roma del Benevento, Matteoha parlato in conferenza stampa tracciando undel lavoro svolto nelle tre settimane trascorse nella Capitale. Amichevole – Nella conferenza stampa di presentazione, avevo detto che uno dei miei compiti era far capire a questa squadra, quanto prima, cosa significasse la serie C, un campionato che conosco. E' stata una partita tosta, molto fisica, dal punto di vista tecnico non eccezionale. Dobbiamo capire in fretta cosa ci aspetta, partite come questa ne affronteremo tante, ci attendono dei campi da battaglia e avversari che giocano sull'intensità e sui contrasti. Qualche volta, magari, proveranno anche a innervosirti. E' giusto fare, da qui al ...