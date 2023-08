“Il + Bello d’Italia” | tutto pronto per la Finale 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) La manifestazione “Il +”, nata e ideata dai fratelli Antonio e Silvio Fasano nel 1979, è giunta alla sua 45^ edizione, e vedrà la suaNazionale la sera del 20 Agosto, alle ore 21,30, nella centralissima piazza Partigiani di Alassio (SV) La serata sarà presentata dalla giornalista RAI Cristina Carbotti, assieme a Renata Cantamessa, giornalista esperta in divulgazione scientifica. Trentacinque ragazzi, provenienti da selezioni svoltesi in tutta Italia, aspireranno alla fascia da vincitore, ma ben nove saranno premiati in base alla graduatoria redatta da una Giurìa di sole donne (giornaliste, imprenditrici, personaggi del mondo dello spettacolo, della moda). Madrina sarà la bellissima influencer Veronica Ursida. Il concorso, ora rimasto nella conduzione a Silvio Fasano, vanta l’aver lanciato nelle varie ...

