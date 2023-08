I vent' anni di musica dei Negramaro al concerto evento a Galatina

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 agosto 2023) Chi è del Salento o va in Salento, la zona più a sud della Puglia, lo sa e vi risponderà che "è tutto a mezz’ora di distanza", delle volte anche meno, come nel caso dei due paesini in provincia di Lecce di Giuliano Sangiorgi, frontman dei, e della sua compagna Ilaria Macchia, autrice e sceneggiatrice. Lui è di Copertino, lei di San Donato. Al centro c’è l’Aeroporto Fortunato Cesari di, dove lui, insieme agli amici del gruppo salentino - Ermanno, Lele, Andrea, Pupillo e Danilo - ha deciso di festeggiaredi carriera,di grandi successi in Italia e nel mondo, tra premi e concerti sold out. "Il nostro è un back home, una vera e propria festa fortemente voluta nella nostra casa, là dove tutto è cominciato", dice al Foglio il giorno delle prove, a ...