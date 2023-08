I retroscena delle relazioni Usa-Arabia Saudita-Israele secondo la Fdd

Leggi su formiche

(Di sabato 12 agosto 2023) L’amministrazione Biden sta cercando di minimizzare le voci riguardanti un accordo tra Stati Uniti eper stabilizzare i rapporti con. L’intesa è data per imminente, forse in arrivo a fine anno, ma il capocomunicazioni strategiche del Consiglio per la Sicurezza Nazionale statunitense, John Kirby, ha affermato che, nonostante il presidente Joe Biden abbia autorizzato discussioni di alto profilo con i leader sauditi, le indiscrezioni sulla firma di un accordo hanno creato una sbagliata sensazione di certezza. Affermazioni che a loro volta hanno invece lasciato un alone di incertezza. Il contesto In quello stesso giorno, il Wall Street Journal ha rivelato chee Stati Uniti hanno tracciato una “mappa generale” per un accordo di normalizzazione ...