I piccoli bottaioli inaugurano il Palio | ecco le contrade più veloci

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer ildel Bambini, XVII Edizione, hanno inaugurato la serata, sfilando per il Corso Umberto, i “Sbandieratori del“, Gli oltre sessanta bambini della città hanno allietato il pubblico con un emozionante spettacolo. I più piccini hanno intenerito i presenti con la loro esibizione, portata avanti con grande serietà e preparata per oltre un mese, grazie ai giovani istruttori che li hanno seguiti con tanta pazienza. II gruppo degli sbandieratori più esperti non si è risparmiato nelle coreografie e nell’audacia dei lanci delle bandiere, con il ritmo incalzante dei tamburi dei Musici “Città di Giove“: e da Giove sono giunti il gruppo degli Sbandieratori. che ha tenuto tutti col fiato sospeso e il naso in su, e una nutrita rappresentanza del Corteo Storico, in sontuosi costumi ...