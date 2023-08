I periti lanciano l’allarme rincari sulle assicurazioni | +3 | 3% Rc auto

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 agosto 2023) ROMA – Dopo alluvioni, grandinate e nubifragi che nei mesi scorsi hanno interessato diverse zone dell’Italia, dalla Lombardia al Veneto passando per l’Emilia Romagna, i prezzi delleconnesse all’abitazione registrano nel nostro paese sensibili aumenti. La denuncia arriva dall’Aiped, l’Associazione ItalianaEstimatori Danni, che analizzando i dati Istat segnala una forte crescita anche per le tariffe assicurative del settore Rc. “I prezzi delleconnesse alle abitazioni salgono del +9,1% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. – analizza Aiped – Un andamento in fortissimo rialzo che con ogni probabilità risponde alla maggiore domanda di coperture assicurative per la casa da parte degli italiani”. Ma a crescere sono anche le tariffe Rc, con ...