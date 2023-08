I migliori modi per risparmiare in vista della pensione | metti da parte molti soldi così

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 12 agosto 2023)per laè facile, se sai come farlo. Ecco 25 consigli per pianificare al meglio l’età del riposo. Non esiste una strategia universalmente valida quando si tratta diper la. I manager delle multinazionali probabilmente hannoopzioni dei semplici impiegati, e una persona senza figli potrebbe non doversi preoccupare di debiti e prestiti. Ma in ogni caso, pianificare l’età del riposo può essere una sfida per tutti. Dati alla mano, la stragrande maggioranza degli italiani ancora non ha pensato a unaintegrativa. Un motivo in più per trovare il moto migliore perindel pensionamento. Non è mai troppo presto per iniziare aper la ...