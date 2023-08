I gladiatori Zuckerberg - Musk | i due giganti del web si sfidano nelle arti marziali combinate

Ovvero la riapertura ufficiale dei cruenti giochi, delle sfide senza esclusione di colpi ... Merito appunto di due epuloni giunti dal Nuovo Mondo, Musk e. Hanno chiesto come arena ...E chi meglio di lei, dato che sullo sfondo dell'evento si evoca l'antica Roma, con il colosseo, i, gli imperatori... e, soprattutto, i fasci! Quindi Musk esi affronteranno ...... allora ha un bel coraggio visto che ha deciso di sfidare uno sportivo, amante del ju jitsu brasiliano, come Mark. Sembrava uno scherzo e invece è tutto vero.

Musk e Zuckerberg come due gladiatori, la sfida si terrà in Italia AGI - Agenzia Italia

Alla fine, l'incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà. In Italia, a Roma, con tutta probabilità al Colosseo o al Circo Massimo. La conferma alle voci di corridoio circolate nell'ultimo periodo ...