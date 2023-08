I fallimenti di Putin potrebbero rendere la Russia ancora più imprevedibile e pericolosa

(Di sabato 12 agosto 2023) Vladimirera convinto di pKyjiv in pochi giorni. Immaginava una vittoria rapida, facile, scontata. Era il 24 febbraio 2022 quando ha dato il via all’invasione dell’Ucraina. A un anno e mezzo di distanza l’unica cosa cheè riuscito a dimostrare è che – diversamente da quel che avviene dentro i confini della– quando valica i confini del suo Paese non può piegare la realtà come vorrebbe, come fa la sua propaganda da anni in casa sua. La struttura di potere diincassa un colpo dopo l’altro. Con il passare delle settimane, poi dei mesi, i territori conquistati sono diventati difficili da mantenere, la mobilitazione di massa annunciata lo scorso autunno ha creato soprattutto malcontento, le sanzioni occidentali hanno infiacchito un’economia già fragile, poi è arrivato anche ...

...crisi finanziaria di molte aziende La guerra in Ucraina e le azioni spregiudicate di Vladimir... Le stesse difficoltà si manifesteranno (si spera senzabancari) in Europa se tutti i ......- Gordon ha scritto che ai leader occidentali non piace la retorica di Zelensky tra i... Panin attualmente vive in Spagna ed è un convinto critico del governo die dell'operazione ...... i droni colpiscono Mosca,ridicolizzato Il think tank spiega che i 'milblogger sono stati ...direttamente incolpato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin per gli attacchi a causa dei...

Mosca: "Armi nucleari se controffensiva Kiev riesce". Missili russi su Kryvyi Rih: 5 morti - Media russi: nella notte attacco di droni ucraini su Mosca - Media russi: nella notte attacco di droni ucraini su Mosca RaiNews

Il figlio di Robert Kennedy, conosciuto nel mondo complottista per le sue crociate anti-vax, è diventato il nuovo beniamino dei propagandisti di stato russi.Sergei Markov, ex deputato e consigliere del Cremlino: «L’obiettivo di questi summit è far passare l’idea che conviene a tutti opporsi ad annessioni ...