Lo sostiene la Cgia di Mestre che rileva come complessivamente lo stock deibancari in capo ...situazione che per la Cgia apre scenari preoccupanti sul fronte dell'usura sebbene il numero......garantiva soltanto metàesportazioni pre - belliche, i numeri non possono che essersi drammaticamente deteriorati . Dall'autunno scorso Nibulon ha cessato di corrispondere i propri, 570 ...... e nel contempo come non rilevare che, ancora nel pienoazioni di guerra, interessi rapaci ...pubblico costantemente sopra le nostre teste facendo leva sul giusto principio dell'onorare i...

I debiti delle famiglie salgono a 22.710 euro, rischio usura Agenzia ANSA

Credem Link è la nuova soluzione smart per la gestione efficace dei tuoi risparmi con un conto corrente a Canone Zero senza rinunce.A Milano il debito medio è di 35.342 euro (+5,1% rispetto al 2021); al secondo posto Monza-Brianza, con 31.984 euro (+3%) e al terzo posto Bolzano, con con 31.483 euro (+5%) ...